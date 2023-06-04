نائب التنسيقية: عدد أعضاء البرلمان والشيوخ الأمثل في التوقيت الحالي

‏قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عدد الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ في التوقيت الحالي هو الأمثل وكافي.

وتابع أحمد مقلد خلال لقاء له في برنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامي "يوسف الحسيني"، المذاع عبر فضائية “الأولى”: لو أخذنا بمبدأ التناسب سوف تزيد مساحة التمثيل نسبيا لكن في تقديري أن هذا الشكل هو الأمثل في التوقيت الحالي من حيث عدد النواب في مجلسي الشيوخ والنواب.

العدد الحالي عدد مناسب

‏وأضاف أن الأصل هو الإسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية حتى تقوم بدورها الخدمي لكن المطالبين بزيادة هذا الأمر لديهم حسبة عددية فقط، وفي رأيه أن العدد الحالي لأعضاء المجلسين هو عدد مناسب.