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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو مسلم: الأهلي قادر على الوداد ومروان عطية كلمة السر.. فيديو

صدى البلد

أكد أحمد أبو مسلم لاعب فريق الأهلي السابق، أن مباراة الوداد والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في غاية الصعوبة على الفريقين.

وقال أبو مسلم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن النادي الأهلي قادر على تخطي فريق الوداد المغربي في مباراة اليوم، مؤكداً أن خبرات لاعبي الأهلي تؤهلهم لحسم اللقاء مبكراً.

وأشار أبو مسلم في تصريحاته، إلى أن جماهير الأهلي لها دور كبير في مباراة الوداد، وستكون عامل مؤثر في تلك اللقاء نظراً لحضور 50 ألف مشجع وهو ما سيربك لاعبي الوداد.

وتابع أبو مسلم، أن لاعبي الأهلي قادرة على اللعب تحت ضغط في حضور تلك العدد الكبير من الجماهير، مؤكداً أن مروان عطية لاعب الأهلي هو كلمة السر في مباراة اليوم، مضيفاً أن مستواه تقدم مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خلال الفترة الماضية.

أحمد أبو مسلم الوداد الأهلى دوري ابطال افريقيا النادي الأهلي

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