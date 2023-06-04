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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مليون و200 ألف جنيه.. ضبط مستريح تجارة الأراضي بسوهاج

صدى البلد

ألقى ضباط مباحث شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، القبض على حاصل على دبلوم تجارة في نهاية العقد الرابع من العُمر؛ إثر استيلاءه على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و200 ألف جنيهًا من 9 أشخاص، بزعم توظيفها في تجارة الأراضي مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده ولم يرد أصول تلك المبالغ المالية إلى أصحابها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "مجدي أ.ج- 38 سنة- حاصل على دبلوم صناعي، و8 أشخاص آخرين يقيمون بدائرة المركز".

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يتضمن تضررهم من المدعوة "مؤمن ج.ل.ب- 39 سنة- حاصل على دبلوم تجارة- ويقيم دائرة المركز"؛ إثر استيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون و200 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأراضي مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده ولم يرد أصول تلك المبالغ المالية إلى أصحابها.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد أصول المبالغ المالية إلى أصحابها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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