رئيس إدارة سوهاج الأزهرية يستهل متابعاته لامتحانات الشهادة بلجان دار السلام

استهل صباح اليوم السبت الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية متابعاته الميدانية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بتفقد مركز توزيع الأسئلة ثم توجه فضيلته إلى لجان دار السلام حيث شهد فضيلته فض المظاريف وقام بالمرور على اللجان والاطمئنان علي توفير الهدوء وانتظام اللجان وعدم وجود شكاوي من الطلاب حول الورقة الامتحانية.

امتحانات الثانوية الأزهرية بسوهاج

وخلال مروره شدد رئيس المنطقة على التعامل بحسم في منع كافة وسائل الغش وتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة في حالة ثبوت أي تجاوزات ، مؤكدًا أنً غرفة عمليات المنطقة ترصد وتتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة لمواجهة أي طارئ ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات القسم الأدبي غدا الأحد بامتحان مادتي الفقه والحديث، وتنتهي أعمال الامتحانات في التاسع من يوليو القادم للقسم الأدبي وفي الثاني عشر من الشهر نفسه للقسم العلمي.

وكانت امتحانات الشهادة الثانوية الأ زهرية قد انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 3 يونيو للعام الدراسي 2022/2023م بمعاهد سوهاج الأزهرية حيث يؤدي طلاب القسم العلمي امتحان مادتي الفقه والحديث.