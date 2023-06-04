بمكياج صاخب.. إطلالة جذابة لـ لقاء الخميسي عبر إنستجرام

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة جريئة بمكياج صاخب يبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.



آخر أعمال لقاء الخميسي

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.