عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة : العنب مصدر جيد للطاقة.. تعرف على قائمة مقويات طبيعية للرجال.. وفى اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات كيف تحمي ابنك من العنف؟

مقويات طبيعية للرجال
مقويات طبيعية للرجال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:


اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات.. تعرف على أسباب الاحتفال به

نعم، هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها المساعدة في حماية الأطفال المعرضين للعنف، ومنها:

1. توفير بيئة آمنة ومستقرة: يجب توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، وذلك عن طريق توفير الحماية الأمنية اللازمة والخدمات الأساسية مثل المأوى والغذاء والملابس والرعاية الصحية.

2. التوعية والتثقيف: يجب توعية الأهل والمجتمع بحقوق   بحماية حقوق الأطفال

مقويات طبيعية.. أطعمة تعزز القدرة لدى الرجال

يبحث دائما الرجال عن مقوي طبيعي للذكورة، كشفت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية عن بعض الأطعمة والمكملات الغذائية التي قد تساعد في تحسين وظيفة الجهاز الجنسي للرجال، ويمكن أن تؤثر إيجابيا على الصحة العامة.

مصدر جيد للطاقة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب

خبير التغذية عبد الرحمن شمس، فوائد العنب، وقال إنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، ومن بينها:

1- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة

الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة الأخبار المهمة التوعية والتثقيف الرعاية الصحية الخدمات الاساسية الفوائد الصحية المكملات الغذائية اليوم العالمي للأطفال حماية حقوق الاطفال حماية الأطفال حقوق الأطفال صدى البلد الإخباري ن الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة والمكملات الغذائية موقع صدى البلد الإخباري موقع صدى البلد ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

عايشة مع أراجوز مقالب.. ريهام تطلب الخلع: صحيت لقيته عامل نفسه ميت

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

مفاجأة.. تعرف على حارس الأهلي أمام الوداد المغربي

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

8 لاعبين.. محمد فاروق يعلن قائمة الراحلين عن الزمالك

موضوعات متعلقة

صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بالتوسع في المشروعات الغذائية.. تفاصيل

عيد ميلاد نقابة القلم والكلمة الـ82 | تفاصيل أول اجتماع لـ عمومية الصحفيين

برلمانى: مجموعات الدعم أفضل سلاح لمواجهة الدروس الخصوصية والسناتر

بعد إعلان الاستعداد للحرب ضد روسيا.. بيان عاجل من بولندا بشأن تصريحات سفيرها

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 4-6- 2023

في اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات.. التضامن تتعامل مع 1152 بلاغا العام الجاري

4 قنوات تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة داليا عبدالسلام

كوريا الجنوبية تكذب بوريل بشأن توريد الذخيرة لـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبورة ونشاط رياح وأمطار.. ظواهر جوية متوقعة اليوم والأرصاد تحذر من الطقس

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ