نشرة المرأة : العنب مصدر جيد للطاقة.. تعرف على قائمة مقويات طبيعية للرجال.. وفى اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات كيف تحمي ابنك من العنف؟

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:



اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات.. تعرف على أسباب الاحتفال به

نعم، هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها المساعدة في حماية الأطفال المعرضين للعنف، ومنها:

1. توفير بيئة آمنة ومستقرة: يجب توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، وذلك عن طريق توفير الحماية الأمنية اللازمة والخدمات الأساسية مثل المأوى والغذاء والملابس والرعاية الصحية.

2. التوعية والتثقيف: يجب توعية الأهل والمجتمع بحقوق بحماية حقوق الأطفال

مقويات طبيعية.. أطعمة تعزز القدرة لدى الرجال

يبحث دائما الرجال عن مقوي طبيعي للذكورة، كشفت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية عن بعض الأطعمة والمكملات الغذائية التي قد تساعد في تحسين وظيفة الجهاز الجنسي للرجال، ويمكن أن تؤثر إيجابيا على الصحة العامة.

مصدر جيد للطاقة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب

خبير التغذية عبد الرحمن شمس، فوائد العنب، وقال إنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، ومن بينها:

1- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة