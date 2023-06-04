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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مقويات طبيعية.. أطعمة تعزز القدرة لدى الرجال

هرمون الذكورة
هرمون الذكورة

يبحث دائما الرجال عن مقوي طبيعي للذكورة، كشفت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية عن بعض الأطعمة والمكملات الغذائية التي قد تساعد في تحسين وظيفة الجهاز الجنسي للرجال، ويمكن أن تؤثر إيجابيا على الصحة العامة.

على سبيل المثال، بعض الأطعمة الغنية بفيتامينات ومعادن مثل الزنك وفيتامينات ب المرتبطة بالصحة الجنسية الجيدة، مثل السمك، والبيض، واللحوم الحمراء، والفواكه الطازجة والخضروات الورقية الخضراء. 

كما يمكن استخدام بعض المكملات الغذائية مثل حبوب اللقاح وزيت السمك وحبوب الزنك، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية أو البدء في أي برنامج غذائي جديد.

من الضروري أيضًا الحفاظ على نمط حياة صحي وممارسة الرياضة بانتظام والتخلص من التدخين، حيث أن هذه العوامل يمكن أن تؤثر سلبًا على الصحة الجنسية للرجال.

يجب العلم أن الأطعمة والمكملات الغذائية وحدها لا يمكن أن تعالج مشاكل القدرة الجنسية للرجال بشكل كامل، وإذا كان لديك أي مشاكل في هذا الصدد يجب عليك استشارة طبيبك لتحديد السبب والعلاج المناسب.

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