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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مصدر جيد للطاقة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب؟

العنب
العنب

كشف خبير التغذية عبد الرحمن شمس، فوائد العنب، وقال إنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، ومن بينها:

1- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.

2- يساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يحتوي العنب على مواد تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكولسترول في الدم.

3- يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث يحتوي العنب على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل خطر الإصابة بالإمساك وأمراض القولون العصبي.

4- يساعد على تحسين صحة العين، حيث يحتوي العنب على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية العين من الأضرار الناتجة عن العوامل الخارجية، مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث.

5- يساعد على تقوية جهاز المناعة، حيث يحتوي العنب على الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تعزيز نظام المناعة والحفاظ على صحة الجسم.

6- يساعد على تحسين صحة الجلد، حيث يحتوي العنب على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد في تجديد خلايا الجلد وتحسين مرونته وتألقه.

7- يعتبر العنب مصدرًا جيدًا للطاقة، حيث يحتوي على الكربوهيدرات والسكريات التي تعطي الجسم الطاقة التي يحتاجها.

ويمكن تناول العنب على شكل حبوب طازجة أو مجففة أو عصير، ويمكن أيضًا استخدامه كمكون في العديد من الوصفات الغذائية المختلفة.

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