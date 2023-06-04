عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطأ تقني يصيب المئات بالسرطان في أمريكا .. ما القصة؟

أرشيفية
أرشيفية

كشفت شركة "جريل" المختصة في إجراء فحوصات للسرطان بإنه تم إخطار حوالي 400 شخص عن طريق الخطأ بأنهم قد يكونوا مصابين محتملين بالسرطان بفعل خطأ تقني.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذا الخطأ حدث بسبب مشكلة برمجية، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وبحسب "رويترز"، فإن "جريل" هي شركة تكنولوجيا حيوية أمريكية طورت اختبارًا للكشف المبكر عن السرطان عن طريق اختبار للدم، وهو اختبار متخصص في الكشف عن 50 نوعًا من السرطان قبل ظهور الأعراض.

طعام شهير يحمي من السرطان وأمراض أخرى خطيرة.. لن تتوقعه

أمريكي يحلق شعره كاملا تضامنا مع ابنته مريضة السرطان| تقرير

ووفقاً لوثيقة داخلية للشركة اطلعت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فإن هناك 408 حالات تم إرسال خطابات لها عن طريق الخطأ تقول إن فحوصاتهم أظهرت إشارة في دمائهم التي يحتمل أن تشير نحو الإصابة بالسرطان.

من جانبها، شددت الشركة على أن شركة الطب الإلكتروني PWNHealth أرسلت عن طريق الخطأ الخطابات بسبب مشكلة تقنية والتي تم حلها الآن، مؤكدة أن ما حدث لم يكن ذات صلة بأي حال أو مرتبط بنتائج اختبارات "جريل".
 

إصابة بالسرطان الاصابة بالسرطان أمريكا السرطان أدوية السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

لمن يستيقظ مرهق ومتعب.. عليك بـ3 كلمات أوصى بهم النبي قبل النوم

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

موضوعات متعلقة

باحثة مصرية في ألمانيا تتوصل لأسباب عدم استجابة مرضى السرطان للعلاج.. تفاصيل

أمريكي يحلق شعره كاملا تضامنا مع ابنته مريضة السرطان| تقرير

ترشيحاتنا

عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: زيارة جيل بايدن لمصر لها صدى كبير بالخارج|فيديو

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

بيراميدز يفكر في استعارة مصطفى محمد .. تفاصيل

متى تبدأ العشر من ذي الحجة 2023؟.. باقي أسبوعان فلا تفوت فضلها

اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات.. تعرف على أسباب الاحتفال به

خطأ تقني يصيب المئات بالسرطان في أمريكا .. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

فيديو

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ