خطأ تقني يصيب المئات بالسرطان في أمريكا .. ما القصة؟

كشفت شركة "جريل" المختصة في إجراء فحوصات للسرطان بإنه تم إخطار حوالي 400 شخص عن طريق الخطأ بأنهم قد يكونوا مصابين محتملين بالسرطان بفعل خطأ تقني.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذا الخطأ حدث بسبب مشكلة برمجية، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وبحسب "رويترز"، فإن "جريل" هي شركة تكنولوجيا حيوية أمريكية طورت اختبارًا للكشف المبكر عن السرطان عن طريق اختبار للدم، وهو اختبار متخصص في الكشف عن 50 نوعًا من السرطان قبل ظهور الأعراض.

ووفقاً لوثيقة داخلية للشركة اطلعت عليها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فإن هناك 408 حالات تم إرسال خطابات لها عن طريق الخطأ تقول إن فحوصاتهم أظهرت إشارة في دمائهم التي يحتمل أن تشير نحو الإصابة بالسرطان.

من جانبها، شددت الشركة على أن شركة الطب الإلكتروني PWNHealth أرسلت عن طريق الخطأ الخطابات بسبب مشكلة تقنية والتي تم حلها الآن، مؤكدة أن ما حدث لم يكن ذات صلة بأي حال أو مرتبط بنتائج اختبارات "جريل".

