طعام شهير يحمي من السرطان وأمراض أخرى خطيرة.. لن تتوقعه

يعتبر مرض السرطان من أخطر الأمراض حول العالم، ويسعى الباحثون بشكل مستمر لإيجاد علاج نهائي لهذا المرض، ويمكن لتناول بعض الأطعمة أن تحمي من الإصابة من مرض السرطان وهز ما سنتطرق إليه في السطور التالية..

فوائد غير متوقعة لتناول الجمبري

وهناك للأطعمة البحرية، وبالأخص الجمبري أن يحمي من أمراض خطيرة، ومن أبرزها السرطان، ووفقا لما نشر في وقع "doctor.ndtv".

ووجد أن الجمبري يحتوي على نسبة عالية من البروتين، ومنخفض السعرات الحرارية، بالإضافة إلى احتوائه على دهون صحية مثل أوميجا 3، والعديد من المعادن والفيتامينات، وهناك فوائد أخرى لتناول الجمبري، ومن أبرزها ما يلي :

_ تجنب فقر الدم :

يساعد الحديد الموجود في الجمبري على الوقاية من الأنيميا وفقر الدم، أما البوتاسيوم يقلل من ضغط الدم المرتفع.

_ أمراض القلب :

ويحمي الجمبري أيضا من أمراض القلب، وذلك لأنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي ترتبط بانخفاض مستويات الالتهاب وتحسين صحة القلب، حيث وجدت إحدى الدراسات أن تناول الجمبري بانتظام قد يقلل من مستويات الدهون الثلاثية، وهي نوع من الدهون يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد غير متوقعة لتناول الجمبري

_ تقوية المناعة :

يحتوي الجمبري على نسبة كبيرة من الزنك المهم، ما قد يعزز من قدرة الجهاز المناعي على محاربة الفيروسات والعدوي.

_ الزهايمر :

يحتوي الجمبري، على الكولين، وهو مهم لصحة الدماغ، ويرتبط بتحسين الذاكرة والوظيفة الإدراكية، وقد يساعد أيضا في الحماية من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

_ محاربة السرطان :

وبفضل أحتواءه على السيلينيوم، وهو أحد مضادات الأكسدة، لذلك يساعد الجمبري في التقليل من خطر الإصابة بالسرطان.