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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: مهتمون بالأبحاث التطبيقية لدعم الصناعة المحلية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة، والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي كما تعمل الجامعة على ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية تحقيقا للتنمية.

 

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى  البحوث العلمية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اهتمام الجامعة بالأبحاث التطبيقية، والتي ترتكز علي ابتكار مخرجات بحثية من شأنها دعم الصناعة المحلية، حيث يعد مجال النانوتكنولوجي من المجالات الواعدة والقادرة على خدمة الصناعة المحلية بشكل مباشر.

 

وأوضح أن ذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.

 

جدير بالذكر انه حصدت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أكبر عدد من الجوائز في ختام مهرجان إبداع النسخة الحادية عشر، الذي أقيم  على مسرح جامعة القاهرة برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .


وأكد الدكتور السيد قنديل - في تصريح له اليوم-  أهمية النشاط الطلابي والمشاركة الطلابية في بناء شخصية قوية وقيادية تستطيع مواجهة المجتمع والمنافسة فيه، منوها إلى التزام الجامعة بتطوير ودعم المواهب والإبداع بين الطلاب.

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