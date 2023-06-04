لتحقيق التطور التكنولوجي.. تخصيص 10%؜ من دخل جامعة حلوان لدعم البحث العلمي

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة، والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي كما تعمل الجامعة على ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية تحقيقا للتنمية .

وقد كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن تخصيص 10% من دخل الجامعة للبحث العلمي و دعمه للنهوض بالمنظومة البحثية للجامعة ، بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة فى تحقيق التقدم العلمى والاقتصادى فى مصر.

جدير بالذكر أنه قد نظم مؤخرا مركز بحوث النانوتكنولوجي ورشة عمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من كليات الهندسة والتكنولوجيا والتعليم والفنون التطبيقية والعلوم والصيدلة، بهدف خلق فرق بحثية متعددة التخصصات في مجال النانوتكنولوجي من الباحثين في هذا المجال من التخصصات المختلفة داخل الجامعة، وتعظيم دور مركز بحوث النانوتكنولوجي البحثي داخل الجامعة وخارجها.



وشهدت الورشة عرض المشاركين لاهتماماتهم البحثية والمشروعات المشاركين بها في عدة محاور أساسية شملت تطبيقات النانوتكنولوجي في مجال أنظمة التوصيل الدوائي الجديدة، تصنيع المواد النانونية، المواد المتقدمة، مواد التسميد النانونية، وتطبيقات النانوتكنولوجي في المواد المستخدمة في مجالات الطاقة.