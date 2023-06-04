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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام امتحانات الشعبة الأدبية لطلاب الثانوية الأزهرية بالقليوبية

امتحانات
امتحانات

انتظم طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية بالقليوبية فى اللجان الامتحانية بالمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة لأداء امتحان مادتى الفقه والحديث. 
حيث بدأ الامتحان فى تمام الساعة 9 صباحًا وينتهي بغضون الساعة الواحدة والنصف ظهرا وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة داخل اللجان الامتحانية والحرص على توفير مناخ هادئ للطلاب داخل اللجان.
من جانبه وجه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة لأعمال الامتحانات، وتوفير الجو الآمن للطلاب والطالبات، وتنفيذ التعليمات الصادرة بأعمال الامتحانات بكل دقة وحزم. 
وأكد “عبد الغني”، أنه لا تهاون مع أي مقصر، ليأخذ كل ذي حق حقه، كما وجه بتوفير المراوح “مراوح استاند” داخل كل لجنة فرعية، وكذلك مبردات المياه بالأدوار والطرقات.

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