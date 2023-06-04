عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تقديم الخدمات المُتخصصة في طب الأسنان لـ 1.2 مليون مواطن بالمحافظات

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة في طب الأسنان لـ مليون و 202 آلاف مواطن من خلال عيادات الأسنان في الوحدات الصحية والمستشفيات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال شهر أبريل الماضي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم عقد 6 آلاف و787 ندوة تثقيفية وتوعوية متخصصة، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان للمواطنين المترددين على وحدات طب الأسنان بجميع المحافظات، حيث قامت بتوعية 66 ألف و558 مواطن.

وأضاف «عبدالغفار» أنه وفقًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، برفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الأسنان، تم المرور على وحدات طب الأسنان وأقسام الأسنان بالمستشفيات بمحافظات القاهرة، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والفيوم، لتقييم أداء الخدمات المقدمة بأقسام الأسنان للوقوف على الخدمات ذات الجودة العالية والأماكن التي تحتاج لتجديد أو استحداث خدماتها، منوهاً إلى تفعيل الميكنة وتوحيد نماذج الفحص والتسجيل الطبي والمستلزمات الخاصة شهريًا بكل عيادة لطب الفم والأسنان على مستوى الجمهورية، ضمن النظام الالكتروني الموحد.

ومن جانبه، أشار الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، إلى أنه تم تدريب 175 طبيب أسنان على أحدث الخدمات، لرفع كفاءتهم، بما ينعكس إيجابياً على الخدمة الطبية المقدمة للمواطن، كما تم تدريب 774 طبيب أسنان بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

الفريق أسامة ربيع: السفينة المعطلة بقناة السويس ستتحرك خلال ساعة

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

أول تعليق من مجدي عبدالغني بعد عدم حضوره افتتاح فرع الأهلي

البلدي بـ 225.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

ترشيحاتنا

أزمة بنهائي دوري الأبطال.. الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |كواليس مثيرة

صحف الإمارات| استقبال أحدث طائرة إجلاء من السودان.. والصين تحذر من تحالفات شبيهة بالناتو

وصولا للمثالية.. فتاة أمريكية ترتبط برجل من الذكاء الاصطناعي لتفادي المشاكل الزوجية

9 سنوات من الإنجازات.. الرئيس السيسي يتسلح بالأيدي العاملة لبناء الجمهورية الجديدة

التنمية المحلية: إزالة 2379 مبنى مخالفا و928 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

هذا الأسبوع|الباحث الهولندي يُثير الجدل من جديد بـ تحذير خطير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما السر وراء لون فستان والدة الأميرة رجوة بزفافها

تحفة معمارية من تأسيس النمل|شاهد.. «مدينة ضخمة» تحت الأرض والكشف عن هيكل المستعمرة

متفائل ويرفض التشكيك باللاعبين.. سر ثقة كولر في حسم نهائي الأبطال من القاهرة

شبورة ونشاط رياح وأمطار.. ظواهر جوية متوقعة اليوم والأرصاد تحذر من الطقس

فيديو

900 كويكب هائل تقترب من الأرض.. ما حجم الدمار المتوقع؟ «فيديوجراف»

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ