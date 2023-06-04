بعد زيارتها لمدرسة السويدي.. التعليم تشكر قرينة الرئيس الأمريكي في بيان رسمي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا رسميًا، أكدت خلاله أنها تتقدم بخالص التحية والتقدير للسيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي لزيارتها مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، تمثل نموذجًا للتعاون المتميز بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري ومشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID وشركات القطاع الخاص المصرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تثمن التعاون المصري الأمريكي في مجال التعليم، حيث تشجع مصر الاستثمار في التعليم من خلال شراكات بين الوزارة والقطاع الخاص من أجل تحقيق مبدأ المكاسب المشتركة، كما اتخذت مصر الإجراءات اللازمة لضمان نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال إنشاء مجموعة من الجامعات التكنولوجية التي تفتح مسارات تعليمية أكاديمية إلى جانب انضمامهم إلى سوق العمل.

وكانت السيدة الأمريكية الأولى الدكتورة جيل بايدن ، قد زارت مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة .

وكان في استقبال السيدة الأمريكية الأولى الدكتورة جيل بايدن ، خلال زيارتها مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات ، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني ، والدكتور عمرو بصيلة رئيس وحدة التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم ، والمهندس عماد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي اليكتروميتر ، والمهندسة زينب السويدي الرئيس التنفيذي للمدرسة ولفيف من قيادات مؤسسة قوي عاملة مصر

وعبرت السيدة الأمريكية الأولى الدكتورة جيل بايدن خلال زيارتها لـ مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات ، عن سعادتها بطلاب هذه المدرسة ، لانهم قاموا بعرض العديد من الأفكار المبتكرة والمثيرة