خبير: 256 مليار جنيه حجم الإنفاق على الصحة عام 2019-2020

قال الدكتور أحمد خليفة خبير اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية أن إجمالي الانفاق على الصحة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ ، بلغ ٢٥٦ مليار جنيه ونصيب المواطن ٢٥٦٠ جنيه، منها ما يقرب من ٣٣٪ انفاق حكومي والذي زاد منذ ٢٠١٤
وأوضح خلال موتمر صحفي لاطلاق تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر ، أن القاهرة و بورسعيد من أكثر المحافظات في الإنفاق الصحي ومعظم الإنفاق على الصيدليات وبعدها المستشفيات .
وأشار إلى أن هناك ٤٩٪ من انفاق منظومة التامين الصحى الشامل الجديد تكون على خدمات الرعاية الاساسية، و ٣٣٪ كان الانفاق على مستشفيات وزارة الصحة ثم المستشفيات الجامعية ثم الخاصة وبعدها الأهلية.
وأضاف أن الانفاق على الخدمات العلاجية بلغ ٤٥٪ و٣٣٪للأدوية و٨٪ للأشعة والتحاليل و١.٥٪ للرعاية الوقائية موضحاً أن ٨٥٪ من الدواء يقدم في الصيدليات الخاصة بانفاق شخصي
وأشار إلى أن حجم الانفاق على الأمراض غير السارية يمثل ٥٥% من إجمالي الإنفاق على الأمراض، لافتًا إلى أن أمراض الكلى هو من أعلى الأمراض من حيث الإنفاق.