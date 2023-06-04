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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير: 256 مليار جنيه حجم الإنفاق على الصحة عام 2019-2020

صدى البلد

قال الدكتور أحمد خليفة خبير اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية أن إجمالي الانفاق على الصحة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ ، بلغ  ٢٥٦ مليار جنيه ونصيب المواطن ٢٥٦٠ جنيه، منها ما يقرب من  ٣٣٪؜ انفاق حكومي والذي زاد منذ ٢٠١٤
 

وأوضح خلال موتمر صحفي لاطلاق تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر ، أن القاهرة و بورسعيد من أكثر المحافظات في الإنفاق الصحي  ومعظم الإنفاق على الصيدليات وبعدها المستشفيات . 


 وأشار إلى أن هناك ٤٩٪؜ من انفاق منظومة التامين الصحى الشامل الجديد تكون على خدمات الرعاية الاساسية،  و ٣٣٪؜ كان الانفاق على مستشفيات وزارة الصحة ثم المستشفيات الجامعية ثم الخاصة وبعدها الأهلية.

 
وأضاف أن الانفاق على الخدمات العلاجية بلغ  ٤٥٪؜ و٣٣٪؜للأدوية  و٨٪؜ للأشعة والتحاليل و١.٥٪؜ للرعاية الوقائية  موضحاً أن ٨٥٪؜ من الدواء يقدم في الصيدليات الخاصة بانفاق شخصي

وأشار إلى أن حجم الانفاق على الأمراض غير السارية يمثل ٥٥% من إجمالي الإنفاق على الأمراض، لافتًا إلى أن أمراض الكلى هو من أعلى الأمراض من حيث الإنفاق.

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