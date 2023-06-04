خبير: 256 مليار جنيه حجم الإنفاق على الصحة عام 2019-2020

قال الدكتور أحمد خليفة خبير اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية أن إجمالي الانفاق على الصحة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ ، بلغ ٢٥٦ مليار جنيه ونصيب المواطن ٢٥٦٠ جنيه، منها ما يقرب من ٣٣٪؜ انفاق حكومي والذي زاد منذ ٢٠١٤



وأوضح خلال موتمر صحفي لاطلاق تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر ، أن القاهرة و بورسعيد من أكثر المحافظات في الإنفاق الصحي ومعظم الإنفاق على الصيدليات وبعدها المستشفيات .



وأشار إلى أن هناك ٤٩٪؜ من انفاق منظومة التامين الصحى الشامل الجديد تكون على خدمات الرعاية الاساسية، و ٣٣٪؜ كان الانفاق على مستشفيات وزارة الصحة ثم المستشفيات الجامعية ثم الخاصة وبعدها الأهلية.



وأضاف أن الانفاق على الخدمات العلاجية بلغ ٤٥٪؜ و٣٣٪؜للأدوية و٨٪؜ للأشعة والتحاليل و١.٥٪؜ للرعاية الوقائية موضحاً أن ٨٥٪؜ من الدواء يقدم في الصيدليات الخاصة بانفاق شخصي

وأشار إلى أن حجم الانفاق على الأمراض غير السارية يمثل ٥٥% من إجمالي الإنفاق على الأمراض، لافتًا إلى أن أمراض الكلى هو من أعلى الأمراض من حيث الإنفاق.