مراسم استقبال رسمية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ بقصر الاتحادية |فيديو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الفزواني بقصر الاتحادية، وكان في استقباله لحظة الوصول الموسيقى العسكرية، والتي قامت بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية والموريتانية.