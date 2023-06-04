مراسم استقبال رسمية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ بقصر الاتحادية |فيديو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الفزواني بقصر الاتحادية، وكان في استقباله لحظة الوصول الموسيقى العسكرية، والتي قامت بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية والموريتانية.
ADVERTISEMENT
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الفزواني بقصر الاتحادية، وكان في استقباله لحظة الوصول الموسيقى العسكرية، والتي قامت بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية والموريتانية.
ADVERTISEMENT