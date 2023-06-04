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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بدمياط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – الزرقا - كفر البطيخ – كفر سعد) وقسم شرطة (أول دمياط).

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 22,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 11 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – طبنجة - عدد 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8 متهمين "لعدد 6 منهم معلومات جنائية").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الامن العام المواد المخدرة والأسلحة

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