ضبط 7 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – الزرقا - كفر البطيخ – كفر سعد) وقسم شرطة (أول دمياط).

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 22,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 11 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – طبنجة - عدد 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8 متهمين "لعدد 6 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .