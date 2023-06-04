اليوم.. تشييع جثمان "محمود وهبة" صاحب أول رسالة دكتوراه في العناية المركزة

يشيع أهالي ومواطني مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم جثمان الدكتور محمود وهبه استاذ ومدرس الاحصاء بكلية التجارة بجامعة الأزهر والمعروف إعلاميا بصاحب اول رسالة دكتوراه في العناية المركزة حيث حصل على الدرجة بعد مناقشته لرسالة الدكتورة خلال فترة تلقيه العلاج بالمستشفى.ويتم تشييع الجثمان بمسقط رأسه بالمنطقة الأزهرية بسيجر .

كما يؤدي زملاؤه وأقاربه صلاة الجنازة عقب أداء صلاة العصر بمسجد توكل بالمنطقة الأزهرية ووداعه بدفنه حتي مثواه الأخير بمقابر سيجر خلف مسجد سيدي عبد الرحيم .



الجدير بالذكر أن الدكتور الراحل لاقي تأييد واستحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عقل حصوله علي رساله الدكتوراه ومناقشتها مع أساتذة جامعة الأزهر الشريف خلال الشهرين الماضيين.