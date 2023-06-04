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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عضو بالشيوخ: زيادة ملحوظة في معدل النمو لعام 2023/22 تبلغ 2,8%

النائب مصطفى سالمان
النائب مصطفى سالمان ، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب مصطفى سالمان ، عضو مجلس الشيوخ ان ما عرضه تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024  ، يشكل زيادة ملحوظة عن معدل النمو المتوقع لعام 2023/22 الذي يبلغ 2,8%.

وأضاف النائب خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ان الخطة تضمنت زيادة في الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، إضافة إلى التحديث والتطوير للقطاعات الأساسية الأخرى مثل النقل والطاقة والاتصالات. ويتضمن المشروع أيضًا إجراءات لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات ودعم الصادرات وتحقيق التوازن في الميزان التجاري وزيادة قدرات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية.

وـشار البرلمانى إلى أن التقرير شدد على أهمية الالتزام بتلك الخطة وتنفيذها بحيث تكون ملائمة ومواكبة للتغيرات العالمية والمحلية، حتى تمكن مصر من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتعزيز دورها كلاعب أساسي في المنطقة والعالم.

وقد ناقش مجلس الشيوخ خلال جلستيه العامة، اليوم الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.

وذكر تقرير مجلس الشيوخ، أن وثيقة خطة عام 2024/23 أكدت أن حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة والتي طالت تداعياتها العالم دون استثناء ومن بينها مصر، تقتضي تبنى سياسات تتسم بدرجة عالية من المرونة والتكيف مع الأوضاع المتغيرة، بحيث تكون أكثر تحفظاً لمستهدفاتها في ظل النمو الحذر القابل للتعامل والتطويع مع التطورات والمستجدات المستقبلية، تأكيدا لقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعافي يدعمه في ذلك إصلاحات جادة.

وعرض التقرير أهم مؤشرات الخطة الرئيسية:قدرت الخطة معدل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 2024/23 مقابل معدل نمو متوقع 4,2% في عام 2023/22... وتأتي تقديرات الخطة متشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقع تحقيق مصر معدل نمو 4% في كل من عامي 2023/22، و23/24.

بينت الوثيقة أن معدل النمو المقدر بالخطة (4,1%)، وإن كان أقل مما كان مستهدفا من قبل في ظل الظروف العادية (5% – 5,5%) إلا أنه أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول.

من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,25 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9,32 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق 2023/22،مسجلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة وتفيد المؤشرات القطاعية في هذا الخصوص، توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب الاتصالات %16,8 والسياحة 12%، وقناة السويس 11,9%، والتشييد والبناء 6%، والزراعة 4,1%.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية النائب مصطفى سالمان الميزان التجاري جذب الاستثمارات تقرير مجلس الشيوخ

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