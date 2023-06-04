مناقشات بالشيوخ حول خطة التنمية الاقتصادية.. ونائبة: تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة

شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ مناقشات واسعة خلال مناقشة تقريرلجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

وقالت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ إنالخطة المقدمة تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، لاسيما من خلال تركيزها على دور القطاع الخاص فى هذه المرحلة، وكذلك زيادة فرص التشغيل.

وأشارت إلى خطة التنمية الاقتصتدية والاجتماعية اتجهت نحو الاقتصاد الأخضر لتدعم توصيات مؤتمر المناخ الذى احتضنته مصر.

وأكد النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ ضرورة تحديد المستهدف من القطاع الخاص فى جميع المجالات ،وذلك لتحقيق الاهداف المرجوة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على ضرورة استمرار العمل على خفض معدلات البطالة .وقال:أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد مختلفة عن العام المالي السابق.

وأوضح النائب محمود سامى عضو المجلس أنه تقدم بأربعة مقترحات على الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد فى ضوء ما تنظمه اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وقال :من أبرز هذه التعديلات هو تخفيض الاستثمارات العامة فى قطاع النقل وتحديدا القطار الكهربائي بين العين السخنة والعلمين والمونوريل، مشيرا إلى أننا بحاجة الى ترشيد الانفاق لخفض التمويل الخارجي، وكذلك زيادة ال19 مليار جنيه المخصصة لموازنة الدواوين العامة للمحافظات ،بهدف إتاحة الفرصة أمام المحافظين للعمل ،لاسيما وأن هناك تباين بين التعداد السكاني بالمحافظات.