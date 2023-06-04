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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد البيضاوي قبل مباراة نهائي دوري الأبطال الأفريقي اليوم

صدى البلد

يلتقي النادي الأهلي في التاسعة مساء اليوم الأحد مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، في لقاء الذهاب بنهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

والتقى الفريقان من قبل في إحدى عشرة مباراة خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا.

اتسمت لقاءات الفريقين خلال تاريخ المواجهات بينهما بالتكافؤ، حيث فاز الأهلي في أربع مباريات، وفاز الوداد في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة عشر هدفاً في مرمى الوداد بينما استقبلت شباكه أحد عشر هدفًا.

بدأت مواجهات الفريقين عام 2011، حيث التقيا في دوري المجموعات، وتعادلا بالقاهرة بنتيجة 3-3، أحرز للأهلي عماد متعب ووائل جمعة ودومينيك داسيلفا، وفي الدار البيضاء تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 أحرز هدف الأهلي محمد ناجي جدو.

المواجهة الثانية كانت في دوري المجموعات عام 2016، تعادل الفريقان في الإسكندرية بدون أهداف، وفي الرباط فاز الأهلي بهدف للا شيء أحرزه رامي ربيعة.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات عام 2017، فاز الأهلي في الإسكندرية بهدفين للاشئ أحرزهما مؤمن زكريا وجونيور أجايي، وفاز الوداد في الدار البيضاء بنفس النتيجة.

المواجهة الرابعة كانت في نهائي البطولة في نفس العام 2017، تعادل الفريقان في الإسكندرية بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي مؤمن زكريا، وفي لقاء العودة بالدار البيضاء فاز الوداد بهدف للا شيء، وأحرز كأس البطولة.

المواجهة الخامسة كانت في الدور نصف النهائي موسم 2019-2020، فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالدار البيضاء بهدفين للا شيء أحرزهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 3-1 أحرز للأهلي مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، وصعد الأهلي للنهائي وأحرز كأس البطولة.

المواجهة السادسة كانت في نهائي البطولة الموسم الماضي 2021-2022، و أقيمت من مباراة واحدة بالدار البيضاء وفاز الوداد بنتيجة هدفين للا شيء وأحرز كأس البطولة.

وتقام مباراة العودة لنهائي دوري الأبطال الأفريقي مساء يوم الأحد القادم 11 يونيو، بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

 

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