اليوم العالمي للبيئة.. مصر تتقدم 10 مراكز في مؤشر جاذبية الطاقة المتجددة

تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

ويهدف المؤشر الى قياس الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة بالإضافة الى تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة و التحديات التي تواجه مستقبل هذا القطاع حيث جاءت مصر في المركز رقم 29 في نوفمبر 2022 مقابل المركز رقم 39 في مارس 2015 و ذلك ضمن 40 دولة يتضمنهم المؤشر.

و يتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو كل عام وهو أكبر حدث دولي يعنى برصد المتغيرات الإيجابية للظواهر البيئية و ذلك بمشاركة العديد من دول العالم و ستكون دولة ساحل العاج هي الدولة المضيفة للاحتفال الرسمي بيوم البيئة العالمي لهذا العام و يأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار " دحر التلوث بالمواد البلاستيكية "



ومن أهم هذه المؤشرات والمتغيرات ما يلي:

• ارتفاع كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة ( طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) مــن 10.2 جيجا وات/ســاعة عـــام (2020/2021) الـى 10.4جيجا وات /ساعة عام ( 2021/2022) بنسبة زيادة قدرها 2%

• حققت مصر المركز رقم 127 ضمن 180 دولة تضمنهم مؤشر الأداء البيئي ( EPI) بمعدل أداء قدره 35.5 نقطة بنسبة تقدم قدرها 6.5% عن العشر سنوات الماضية و ذلك عام 2022 .

• حققت مصر المركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) بمعدل أداء قدره 59,37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47 والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52 وذلك عام2023.

• بلغت كمية المخلفات البلدية ( القمامة ) التي تم تدويرها على مستوى محافظات الجمهورية 4.4 مليون طن و جاءت محافظتى القاهرة و الدقهلية على رأس تلك المحافظات بنسبتى تدوير 28.8% ، 11.5% على التوالي و ذلك عام 2021.

