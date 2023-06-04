يسرا اللوزي وأحمد وفيق بلجنة تحكيم مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى

أعلنت جمعية امتداد للثقافة والتنمية المنظمة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن تاريخ انعقاد الدورة الرابعة وقد اختارت له الفترة الممتدة بين 16 و 23 يونيو 2023 وذلك بشراكة مع مجلس مدينة الدار البيضاء ومقاطعة المعاريف.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة : الفنانة يسرى اللوزى والمخرج رضا الباهى والمخرجة نجوم الغانم والممثل مالك أخميس والفنان شيروان حاجى

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة : المخرجة هناء العمير والفنان أحمد وفيق والممثلة حسناء المومنى.

وستعرف الدورة الرابعة من المهرجان مسابقتين رسميتين للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة وعروض أفلام خارج المسابقة ضمن البانوراما المغربية والعربية بالإضافة إلى تكريمات لصناع السينما المغاربة والعرب وماستر كلاس وندوات وورشات تكوينية لصالح الشباب.



وأضافت السيدة فاطمة النوالي آزر رئيسة المهرجان أن عروض المسابقة الرسمية وحفلي الافتتاح والاختتام سيقامان بالمركب الثقافي العتيد محمد الزفزاف بالمعاريف الذي تربطه شراكة مع مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي تم توقيعها مع السيد عبد الصادق مرشد رئيس مقاطعة المعاريف في شهر نونبر 2022 .



وستتوزع باقي العروض خارج المسابقة على عدة مراكز ثقافية بمختلف المناطق بمدينة الدار البيضاء الكبرى.