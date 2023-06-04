القومي للمرأة ينظم فعاليات تدريب الدفعة الثانية على دليل برنامج عمل "نورة"

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات البرنامج التدريبي للدفعة الثانية من المدربين الأساسيين، على الدليل التدريبي الخاص ببرنامج عمل "نورة" ، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع صندق الأمم المتحدة للسكان، واستمر على مدار خمسة أيام، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وشمل تدريب المدربين علي الدليل بما يتضمنه من منهج دراسي موجه لبناء المهارات الاجتماعية والصحية والاقتصادية للفتيات ، كما تم تدريب المدربين على أولويات تقديم الدعم النفسي للميسرات وكيفية الاستماع للفتيات ، وذلك تمهيدا لإطلاق التدريبات بمحافظة سوهاج واستكمالها بمحافظة أسيوط.

IMG-20230604-WA0225

IMG-20230604-WA0224

IMG-20230604-WA0223

IMG-20230604-WA0221

IMG-20230604-WA0220