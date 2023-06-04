بدون أدوية.. 9 علاجات منزلية لخفض حرارة الأطفال

ارتفاع درجة الحرارة من المشكلات الشائعة التي تواجه الأطفال خاصة في أعوامهم الأولى، وعلى الرغم من حالة القلق التي تنتاب الأمهات إزاء هذه الحمى المفاجئة، فإنها لا يمثل خطرا كبيرا في كثير من الحالات، ولكنه غالبا يكون دلالة على إصابة الطفل بمشكلة صحية.

وفي بعض الأحيان قد لا تصبح أدوية خفض الحرارة الخيار الأمثل.. نستعرض أهم العلاجات المنزلية لخفض الحرارة دون أدوية وفقا لموقع healthdirect

أسباب الحمى:

العدوى هي السبب الأكثر شيوعا للحمى عند الأطفال، معظمها ناتجة عن الفيروسات المسؤولة عن نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي، ولا تستمر هذه العدوى لفترة طويلة ولا تحتاج عادة إلى العلاج.

بعض الالتهابات تسببها البكتيريا وتحتاج إلى علاج بالمضادات الحيوية، وتشمل هذه بعض التهابات الأذن والحنجرة والمسالك البولية والالتهاب الرئوي، وهنا تحتاج إلى زيارة الطبيب.

أعراض الحمى عند الأطفال:

الشعور بالتعب.

- كثرة التعرق.

- العطش المستمر.

- فقدان الشهية.

- الطفح الجلدي.

علاجات منزلية لسخونة الأطفال

يمكن للأم الاعتماد على الطرق الطبيعية التالية، لخفض درجة حرارة طفلها المرتفعة منها

- تقديم كمية كبيرة من الماء للطفل على مدار اليوم، لتعويض السوائل التي يفقدها جسده بسبب التعرق المصاحب للحمى.

- تشجيع الطفل على شرب العصائر الطبيعية وتناول السوائل والبروتينات، لحمايته من الجفاف وإمداده بالعناصر الغذائية المقوية للجهاز المناعي.

- عمل كمادات دافئة للطفل على الجبهة وتحت الإبطين وبين الفخذين.

- تحميم الطفل بالماء الفاتر.

- تخفيف قطع الملابس التي يرتديها الطفل، لأن زيادة عددها يؤدي إلى تفاقم الحمى.

- تجنب تقديم الباراسيتامول للطفل الأقل من شهرين.

- الابتعاد عن الإيبوبروفين، إذا كان عمر الطفل أقل من 3 أشهر ووزنه أقل من 5 كيلو جرامًا أو مصابًا بالربو أو الجدري المائي.

- حاولي إبقاء طفلك في الداخل وشجعيه على اللعب بشيء يجعله جالسا وهادئا، مثل اللعب بالدمي والتلوين، أو جربي عرض الفيلم التلفزيوني المفضل لطفلك.

- احرصي على ضبط حرارة المنزل، وتجنبي الأجواء الباردة، لأن ذلك قد يؤدي إلى الارتعاش والقشعريرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة طفلك، ولا تصوبي المروحة أو التكييف على طفلك مباشرة.