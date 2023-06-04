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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا ترسل سفينتين حربيتين إلى المحيطين الهندي والهادئ عام 2024

البحرية الالمانية
البحرية الالمانية

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الأحد ، إن ألمانيا سترسل سفينتين حربيتين إلى المحيطين الهندي والهادئ في عام 2024 ، مشيرًا إلى الحاجة إلى دعم 'النظام الدولي القائم على القواعد'.
 

وعزز حلفاء الناتو وجودهم في المنطقة بعد أن وصف التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الصين بأنها تمثل تحديًا أمنيًا العام الماضي.

وقال بيستوريوس في سنغافورة: 'أرسلت الحكومة الفيدرالية الألمانية فرقاطة إلى المحيطين الهندي والهادئ في عام 2021 ، وستقوم مرة أخرى ، في عام 2024 ، بنشر أصول بحرية - هذه المرة فرقاطة وسفينة إمداد - في المنطقة'.
 

وأكد الوزير أن الانتشار لم يكن موجهاً لأي دولة وكان يهدف إلى حماية خطوط الاتصال البحرية. وقال إن نشر القوات في 2021 جاء ردا على التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وقال 'عمليات الانتشار هذه - أريد أن أوضح ذلك تماما - ليست موجهة ضد أي دولة.'
 

واضاف وزير الدفاع الألماني إن برلين ملتزمة بالمساهمة في السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وستزيد من مشاركتها في المنطقة في السنوات المقبلة.

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