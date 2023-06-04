بملابس مكشوفة..ابنة عمرو دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا

نشرت جنا دياب، ابنه الفنان عمرو دياب، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت جنا عمرو دياب،بملامس مثيرة مرتدية بنطلون جينز واسع و توب باللون الاسود هاف ستومك مكشوف البطن .

وقامت بتركت شعرها مبلل و ابتعدت عن وضع مستحضرات التجميل.

أحيا الهضبة عمرو دياب، حفل زفاف ابنة الفنان حميد الشاعري، المقام ليلة الجمعة 19 مايو بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.

ومازح عمرو دياب صديقه حميد الشاعري، معربا عن حبه له، قائلا: «حميد الشاعري أخويا وعشرة عمري وانا بغني النهاردة في فرح بنتي مش بنته».