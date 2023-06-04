ممكن تموت.. فيديو خطير يوثق جري تلميذة على حافة مبني سكني مرتفع

وثق مقطع فيديو قصير متداول موقف خطير يمكن أن ينهي حياة طفلة صغيرة بينما تسير منتصف حافة مبني سكني مرتفع.

أظهر مقطع فيديو قيام الطفلة الصغيرة بالسير والجري المتتالين على حافة المبني بينما تخرج من شباك الدور الخامس من المبني.

مصير الطفلة

بين مقطع الفيديو محاولة الطفلة بعد خروجها من شباك شقة عائلتها الدخول عبر الشرفة لكنها فشلت فعادت مسرعة مع اهتزازها إلى شباك الشقة.

وانتهي مقطع الفيديو بإمساك الطفلة بشباك الشقة من الخارج دون سقوطها مع عدم الكشف عما حدث معها في النهاية.

وكانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو المثير للذهول: “الطفلة تتصرف بأمور لا تعيها لهذا لا تتركوها وحدها عليكم بمراقبتها على الدوام حتى لا تخسروها”، “واللي صور ما عمل شيء لينقذها”، “دي ممكن تموت فيها”.

جري طفلة منتصف حافة مبني سكني مرتفع

جري طفلة منتصف حافة مبني سكني مرتفع

جري طفلة منتصف حافة مبني سكني مرتفع