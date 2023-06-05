عضو التنسيقية عن مناقشة قانون حرية تداول المعلومات بالحوار الوطني: القانون لابد أن يكون به ضوابط

قالت فريدة محمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا نشهد منذ دعوة الحوار الوطني تحديات جديدة تغير ملامح الخريطة العالمي.



وأضافت فريدة محمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال لقائها ببرنامج “التاسعة”، المُذاع عبر فضائية “الأولى”،: “الحوار الوطني هو دعوة رئاسية لحوار سياسي يضم كافة القوى السياسية حول أولويات العمل الوطني”.

وأشارت “أولويات العمل الوطني ترسم ملامحها الأحزاب والقوى السياسية والخبراء والمتخصصين في كافة المجالات حول أولويات العمل الوطني وملامح الجمهورية الجديدة بحضور كافة القوى السياسية”، موضحه: “الحوار الوطني يتضمن 3 محاور رئيسية "السياسي والاقتصادي والمجتمعي”.

وتحدثت عن مناقشة لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني قانون حرية تداول المعلومات، قائله: “أى تشريع يصدر يتم وضع مجموعة من التعريفيات وجامع مانع للتعريف وفكر التوازن بين اتاحة المعلومات أو ذات المعلومات الخاصة”.

وأشارت: “الاستراتيجية الوطنية تحدثت عن إصدار تشريع خاص لتداولة حرية المعلومات ولكن بقوانين، لأننا نعيش فى فوضى فى تداول المعلومات على السوشيال ميديا”، موضحه: “لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة تناقش قانون حرية تداول المعلومات بالحوار الوطني، خاصة وأن العالم يشهد تحديدات جديدة تغير فى الخريطة الاقتصادية وهذا يؤثر على مصر".