ماهر همام: نتيجة مباراة الأهلي والوداد مطمئنة.. ومصطفى شوبير أثبت جدارته

قال ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، إن الفوز الذي تحقق على الوداد المغربي، نتيجة إيجابية، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف همام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي سيطر واستحوذ تمامًا على الكرة أمام الوداد في الشوط الأول.

وأشار إلى أن الوداد اعتمد على الهجوم في الشوط الثاني، وهدد مرمى مصطفى شوبير، قبل أن يحرز الأهلي الهدف الثاني، وسط حالة من الترقب للجماهير انتظارًا لتسجيل هدف ثالث.

وشدد أن تغييرات الوداد قلبت موازين المباراة بتسجيل هدف تقليص الفارق، والذي أعطى انطباع آخر وغير الحسابات تمامًا عن مباراة العودة التي ستجبر الأهلي على التسجيل مبكرًا بالمغرب.

واختتم نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر كان مميزًا للغاية أمام الوداد، حيث هدد مرمى المنافس أكثر من مرة، فضلًا عن أن مصطفى شوبير أثبت جدارته ومنح جمهور الأهلي الثقة في إمكانياته.