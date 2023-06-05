عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة متميزة.. ندى عادل تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

ندي عادل
ندي عادل

شاركت الفنانة ندى عادل متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ندي في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان أسود طويل مكشوف الكتف، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

ويذكر أنه قد أعلنت الفنانة ندي عادل عن إيقاف مسلسل وسط البلد نهائياً عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وكتبت ندي:"قدر الله وما شاء فعل تم إيقاف مسلسل وسط البلد نهائياً لظروف خارجه عن إيراداتنا".

وتصدر مسلسل وسط البلد قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة محتلا المركز الأول من أصل 10 مراكز هي الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر. 

مسلسل وسط البلد من بطولة سميرة عبد العزيز، وناصر سيف ، سماح السعيد ، وفيدرا، وأحمد كشك، وجمال عبد الناصر، إضافة إلى شباب من دارسي أكاديمية الفنون .

وكانت قد استعرضت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز دورها في مسلسل “وسط البلد” خلال استضافتها في برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر.

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إن مسلسل وسط البلد واقعي للغاية وقريب مما نعيشه في حياتنا اليومية بكامل تفاصيلها .


قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إنها مازالت حتى الآن تجهز لجميع المشاهد التي تقوم بتصويرها قبلها بيوم حتي تخرج المشهد بشكل لائق وجيد بسبب أن دورها في مسلسل وسط البلد يكون لشخصية صعيدية.

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إن مسلسل وسط البلد به شخصيات مختلفة تمثل الموجودة داخل كل بيت مصري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن المسلسل يعرض حلول لبعض المشاكل التي تحدث داخل المجتمع المصري والبعض لا يعرف حلولها

ندى عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللقطة الأصعب| السبب الحقيقي لانفعال حسين الشحات وحقيقة توقيع عقوبة عليه

عاشت وماتت غلبانة.. وفاة دينا مراجيح حزنا على رحيل والدتها تشعل السوشيال ميديا

15 درجة كاملة.. الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الأن بالبنوك

أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على الوداد بنهائي إفريقيا

1900 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شهيرة تثير الجدل بفستانها في مهرجان الزمن الجميل|شاهد

سؤال يتحول لسخرية مواقع التواصل الاجتماعي في المؤتمر الصحفي للقاء الأهلي والوداد

ترشيحاتنا

حوار| وزير الري السابق: تعنت أثيوبيا في أزمة سد النهضة غير مبرر ومصر مواردها محدودة.. فيديو وصور

أدينت بقتل أطفالها الأربعة.. العلم يبرئ أما بعد 20 عاما سجنا في أستراليا

لماذا نحر الأضحية في العيد الكبير؟.. لـ 7 أسباب لا يعرفها كثيرون

تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023.. اليوم

مجلس الشيوخ يستأنف مناقشة خطة التنمية الاقتصادية 2023/ 2024.. اليوم

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الأن بالبنوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهرية وسنوية| لو معاك 100 ألف جنيه.. كم تربح من شهادات الادخار الجديدة

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يكشف معلومات عن الضغط المنخفض..هذه الأبراج تحافظ على أسرار عائلتها..مرض السكري هو الخطر الأكبر على القلب

عاشت وماتت غلبانة.. وفاة دينا مراجيح حزنا على رحيل والدتها تشعل السوشيال ميديا

شهيرة تثير الجدل بفستانها في مهرجان الزمن الجميل|شاهد

فيديو

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

بعد إغلاق 225 عاما.. افتتاح مسجد الظاهر بيبرس عقب تطويره وترميمه

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد.. غياب الشناوي ونجم الدفاع والهداف

أنا مش هربان ودي الحقيقة كاملة .. ماذا قال أحمد بغدودة في أول ظهور بعد اختفائه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ