بإطلالة متميزة.. ندى عادل تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ندى عادل متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ندي في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان أسود طويل مكشوف الكتف، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

ويذكر أنه قد أعلنت الفنانة ندي عادل عن إيقاف مسلسل وسط البلد نهائياً عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتبت ندي:"قدر الله وما شاء فعل تم إيقاف مسلسل وسط البلد نهائياً لظروف خارجه عن إيراداتنا".

وتصدر مسلسل وسط البلد قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة محتلا المركز الأول من أصل 10 مراكز هي الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر.

مسلسل وسط البلد من بطولة سميرة عبد العزيز، وناصر سيف ، سماح السعيد ، وفيدرا، وأحمد كشك، وجمال عبد الناصر، إضافة إلى شباب من دارسي أكاديمية الفنون .

وكانت قد استعرضت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز دورها في مسلسل “وسط البلد” خلال استضافتها في برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر.

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إن مسلسل وسط البلد واقعي للغاية وقريب مما نعيشه في حياتنا اليومية بكامل تفاصيلها .



قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إنها مازالت حتى الآن تجهز لجميع المشاهد التي تقوم بتصويرها قبلها بيوم حتي تخرج المشهد بشكل لائق وجيد بسبب أن دورها في مسلسل وسط البلد يكون لشخصية صعيدية.



قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إن مسلسل وسط البلد به شخصيات مختلفة تمثل الموجودة داخل كل بيت مصري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن المسلسل يعرض حلول لبعض المشاكل التي تحدث داخل المجتمع المصري والبعض لا يعرف حلولها