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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: الإفراج عن 156 ألف طن أعلاف خلال 6 أيام

صدى البلد

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم الافراج  عن 156 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 78 مليون دولارخلال الفترة من 26/5/2023 حتى 1/6/2023 وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي. 
وأوضح أن الإفراج شمل  104 آلاف طن من الذرة بحوالي 37 مليون دولار وحوالي 52 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 39 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 1.5 مليون دولار.
ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 1 يونيو2023) 5.4 مليون طن منهم 4 مليون طن ذرة ، 1.4 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار.

وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا كاملا مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

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