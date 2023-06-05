التنمية المحلية: 11 ألف متقدم لوظائف الوزارة الخالية والمقابلات قريبا

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه يجرى الآن الإعداد للمقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف وزارة التنمية المحلية الخالية.

وأضاف "قاسم" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تقدم لوظائف وزارة التنمية المحلية الشاغرة 11 ألفا و320 متقدما؛ موضحا أنه تقدم لوظيفة الباحث القانونى 6144 متقدمًا ولوظيفة المهندس 1602 مهندس ولوظيفة أخصائى تخطيط عمرانى 224 متقدمًا وأخصائى تشغيل حاسب آلى 3350 متقدما.

وكانت قد أغلقت وزارة التنمية المحلية التقديم لوظائف التنمية المحلية 11 أبريل الماضى والتى أعلنت عنها من قبل، والتي تتم بنظام التعاقد السنوي لمدة عام أو عامين علي الأكثر، وتم فتح باب التقديم لوظائف وزارة التنمية المحلية الشاغرة في 28/ 3/ 2023 .

وظائف خالية بوزارة التنمية المحلية

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، في الإعلان رقم 2 لسنة 2023 ، عن وجود 19 وظيفة خالية في عدة تخصصات ويتم التعيين فيها بنظام التعاقد ، بديوان عام الوزارة وفقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم ( 125 ) لسنة 2018 بنظام التعاقد الوظيفى.

وأضافت وزارة التنمية المحلية أن الوظائف الخالية هي 5 أخصائيي تشغيل حاسب آلى و5 مهندسين ( ميكانيكى – مدنى – عمارة )، و4 أخصائيي تخطيط عمرانى و5 باحثين قانونيين.