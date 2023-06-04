أنشطة تجارية تتطلب موافقة أمنية للحصول علي ترخيص المحال.. تفاصيل 

هناك بعض الأنشطة التجارية التي تتطلب موافقة امنية للحصول علي ترخيص للمحال لمزاولتها طبقا لقانون المحال العامة .

واشترط قانون المحال ضمن اجراءات طلب الترخيص للمحال الحصول علي الموافقة الامنية ، لحوالي 35 نشاطا تجاريا و تتم هذة الموافقة من خلال التقديم لطلب الترخيص المحال في مراكز تراخيص المحال بالمحافظات والتى يبلغ عددها 339 مركزا في المحافظات.

أنشطة تتطلب موافقة امنية

ومن أبرز الانشطة التجارية التي تتطلب الموافقة الامنية التي حددتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، محال بيع الأسلحة والذهب ومحال المشروبات الكحولية ومحال السلخانة والأسواق مثل أسواق بيع الماشية ومحل بيع المشروبات الغازية غير الكحلية محلات البقالة والسوبر ماركت، وهايبر ماركت والاسواق بانواعها ومحال بيع اجهزة الهاتف والكوافيرات والمقاهي والكافيهات والكافتريات والفنادق ومحال بيع أدوات الصور الفوتوغرافية، ومكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم، مكاتب بيع السيارات وتأجيرها والمسارح الليلية وكازينوهات وورش سن الاسلحة الجراجات والبنسيونهات .

ويتتطلب الحصول علي ترخيص المحال مدة قدرها 90 يوما من تقديم طلب الترخيص وذلك شريطة ان يكون طالب الترخيص قد اتم استيفاء الاوراق المقدمة التي نص عليها قانون المحال العامة.

وأكد قانون المحال العامة أن المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية ويعاقب من يتقدم بمعلومات خاطئة او علي خلاف الحقيقة طبقا لقانون العقوبات.