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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير عمان بالقاهرة: علاقاتنا مع مصر ضاربة في التاريخ ومصدر فخر للإنسانية

السفير عبدالله بن
السفير عبدالله بن ناصر الرحبي

أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن اقامة الملتقى الصحفي العماني المصري في مصر بمكانتها الثقافية الكبيرة في العالم العربي ، هو خير دليل على التواصل الثقافي والصحفي والمجتمعي بين الشعبين الشقيقين، ويؤكد على عمق ومتانة العلاقات العمانية المصرية في كافة المجالات.

وأضاف سفير عمان خلال كلمته في افتتاح الملتقي العماني المصري، أن العلاقة المصرية العمانية ضاربة في التاريخ حيث يمثل التاريخ العماني والمصري مصدر فخر وإعتزاز ليس فقط للشعبين العماني والمصري ، بل للعالم وللإنسانية جمعاء ، فكل يوما تتحفنا متاحف البلدين بمدى "المكان والمكانة " المرموقة التي يحظى بها بلد ينافي صفحات التاريخ وصناعة الحضارة الإنسانية.

وأشار إلى أن إقامة الملتقي الصحفي العماني المصري يأتي بعد الزيارة التاريخية لمصر ، التي قام بها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، وما نتج عنها من مباحثات ناحجة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وما شهدناه من حفاوة وترحاب مصري كبير بزيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق، وقيام جلالته بزياره للعاصمة الإدارية الجديدة ، وإطلاعه على منشآتها، بالإضافة الى عزم رجال الاعمال على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ، وهو ما لمسناه في الندوة المشتركة لرجال الأعمال المصريين والعمانيين ويأتي ما نشهده اليوم ، من خلال هذا الملتقى الذي جاء بمبادرة من جميعة الصحفيين العمانية ، وبالتعاون مع سفارة سلطنة عمان في القاهرة.

تأتي فعاليات الملتقى الصحفي العُماني المصري، بعد أسبوع من زيارة تاريخية ناجحة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عكست الحيوية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين، والآفاق المستقبلية الواعدة لمجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

ويشمل الملتقى الصحفي العماني، الذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية ، بمشاركة جمعية الكتاب العمانية ، في متحف الحضارة المصري ، بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان في مصر، عدة فعاليات من بينها ندوة حوارية بعنوان (العلاقات العُمانية المصرية..تاريخ راسخ وعلاقات واعدة)، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين يوسف محمد الكيلاني، وبمشاركة الدكتور عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية والسفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية، وعدد من الوزراء ووكلاء الوزراء ونخبة من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين العُمانيين والمصريين.

وتسلط الندوة الضوء على النموذج المميز للجوانب التاريخية في العلاقة بين البلدين والعناصر الإبداعية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين البلدين الشقيقين سلطنة عُمان ومصر، وما تتسم به علاقاتهما من خصوصية وما تتمتع به من رصيد فريد ومتميز يمتد عبر عصور التاريخ  لأكثر من 3500 سنة.

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