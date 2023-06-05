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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| وفاة محمد النادي .. مفاجأة صادمة تتجدّد في ذكرى رحيل نجم

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية .. 

وفاة الملحن محمد النادي عن 39 عاما

أعلن المطرب والشاعر الغنائى خالد تاج الدين وفاة الملحن الشاب محمد النادى عبر حسابه بفيسبوك.

وكتب خالد تاج الدين: "البقاء والدوام لله.. الملحن محمد النادي في ذمة الله."

فنان شهير موّته بكلمة| مفاجأة صادمة تتجدّد في ذكرى وفاة محمد نجم

تحل اليوم الاثنين ذكرى رحيل النجم الكوميدي محمد نجم والذي بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتليفزيون. 

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المحطات فى حياة النجم الكوميدي محمد نجم .. 

نشأة وحياة الفنان محمد نجم

ولد محمد نجم 6 مارس من العام 1944، بالزقازيق محافظة الشرقية، تزوج من يسرية محمد عبد الجليل، شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل، وأنجبا ولدًا يدعى شريف نجم.

مستشفىى النجوم: حسام دغر بالعناية المركزة وطارق عبد العزيزي يجري عملية في القلب

يشهد الوسط الفني خلال هذه الفترة تعرض عدد كبير من النجوم إلى أزمات صحية مختلفة وكان أخرها نقل الفنان حسام داغر للعناية المركزة في أحد المستشفيات في منطقة الشيخ زايد بعد تعرضه لوعكة صحية.

لقاء سويدان 

وشهدت الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان استقرارا ملحوظا بعد إجرائها عملية جراحية.

وقالت لقاء سويدان، في تصريحات لـ “صدى البلد”: “أنا بقيت كويسة بعد إجراء العملية .. والحمد لله على كل شيء، وبشكر كل اللي حاول يكلمني ويطمئن على صحتي”.

 

 

الأخبار المحلية والعالمية محمد النادي وفاة الملحن محمد النادى محمد نجم حسام دغر لقاء سويدان

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