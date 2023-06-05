عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب انتقال رونالدو وبنزيما.. قرار عاجل من السعودية بشأن أندية كرة القدم

رونالدو
رونالدو

كشف وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين، عن خطة جديدة للسعودية لتطوير كرة القدم والاستثمار فيها.

وأعلن وزير الرياضة السعودي نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة "صندوق الثروة السيادية السعودي".

وقال وزير الرياضة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن نقل ملكية نادي القادسية إلى "أرامكو"، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، ونادي العلا للهيئة الملكية للعلا ونادي الصقور إلى شركة نيوم.

وتابع الوزير : ستكون ملكية الصندوق في كل ناد بنسبة 75%، وستكون كل مؤسسة رياضية غير ربحية -لكل نادٍ من الأندية الأربعة- مالكة لما نسبته 25% من النادي.

وقال الأمير عبدالعزيز، إن 13 ناديا نجحت في إنشاء شركات خاصة للاستثمار الرياضي.

وأضاف الوزير، أن مشروع استثمار وتخصيص الأندية الرياضية يمثل تحولا نوعيا وتاريخيا.

ويتضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية تحويل 4 أندية رياضية وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات؛ يكون كل منها مملوكا من صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل ناد، وهي مؤسسة أعضاء كل من نادي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال.

وتابع الوزير أن مجالس إدارات شركات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي يتكون من 5 أعضاء يعينهم صندوق الاستثمارات و2 يتم ترشيحهما من المؤسسة غير الربحية.
 

الأمير عبدالعزيز بن تركي الاستثمارات العامة الاهلي والنصر الاتحاد والاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب أصدر فرمانه والتنفيذ فورًا| 3 إجراءات عاجلة للأهلي قبل مباراة الوداد

هل باع حكم الأهلي والوداد النهائي الإفريقي؟!| والده يخوض انتخابات "كاف" بدعم مغربي.. والأحمر يحتج

القادم أسوأ.. تحذير عاجل لزيلينسكي من قرارات أمريكا بعد هجوم كارثي لقواته

مأساة فتاة تحولت لتريند|إسراء: كتب كتابي كمان يومين وصحيت لقيت نفسي كده.. فيديو

عاشت وماتت غلبانة.. وفاة دينا مراجيح حزنا على رحيل والدتها تشعل السوشيال ميديا

دينا مراجيح ماتت| تفاصيل وفاة فتاة السوشيال الغلبانة.. وهذا ظهورها الأخير

1900 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

عاصفة جديدة تضرب البلاد بعد يومين |حالة الطقس

موضوعات متعلقة

7 أفراد وكيان.. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

مدمر.. تحذير مرعب من وقوع زلزال عنيف في تركيا

انهيار الدولار الأمريكي.. روسيا ودول بريكس توجه ضربة مدمرة لـ الأخضر

آمال وهمية.. ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة بشأن كراهية الغرب لـ زيلينسكي

تنازلات كبيرة لـ روسيا .. مرشح لرئاسة أمريكا يصدم أوكرانيا

القادم أسوأ.. تحذير عاجل لزيلينسكي من قرارات أمريكا بعد هجوم كارثي لقواته

بسبب جرائم آداب .. فرنسا تستعد لرفع الحصانة عن سفير دولة عربية

مجموعة فاجنر تعلن أسر جندي بـ الجيش الروسي.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

أول تعليق من روسيا على تصريحات أمريكا بشأن الأسلحة النووية

عقب انتقال رونالدو وبنزيما.. قرار عاجل من السعودية بشأن أندية كرة القدم

وزير الرياضة السعودي يعلن نقل ملكية الأندية

إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن بدء الهجوم الكبير علي خط المواجهة

التحقيقات جارية.. محامي حسن شاكوش لـ صدى البلد: ننتظر سماع أقوال المأذون

7 أفراد وكيان.. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الطريقة الفلسطينية.. سندوتش المسخن في 5 دقائق

ممنوع الاقتراب منها.. احذر تناول هذه المشروبات في الحر الشديد

الملكة رانيا تثير الجدل بمقطع فيديو لأبنائها الأمراء خلال زفاف ولي العهد

رئيس الأركان يبحث مع نظيره التشيكي التعاون العسكري المشترك

فيديو

رئيس الأركان يبحث مع نظيره التشيكي التعاون العسكري المشترك

كانت تعيسة.. حسن يوسف يكشف أسرارا لأول مرة عن سعاد حسني

تحذيرات من ظواهر جوية .. مستجدات في حالة الطقس | فيديو

هبوط في أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ