عقب انتقال رونالدو وبنزيما.. قرار عاجل من السعودية بشأن أندية كرة القدم

كشف وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين، عن خطة جديدة للسعودية لتطوير كرة القدم والاستثمار فيها.

وأعلن وزير الرياضة السعودي نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة "صندوق الثروة السيادية السعودي".

وقال وزير الرياضة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن نقل ملكية نادي القادسية إلى "أرامكو"، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، ونادي العلا للهيئة الملكية للعلا ونادي الصقور إلى شركة نيوم.

وتابع الوزير : ستكون ملكية الصندوق في كل ناد بنسبة 75%، وستكون كل مؤسسة رياضية غير ربحية -لكل نادٍ من الأندية الأربعة- مالكة لما نسبته 25% من النادي.

وقال الأمير عبدالعزيز، إن 13 ناديا نجحت في إنشاء شركات خاصة للاستثمار الرياضي.

وأضاف الوزير، أن مشروع استثمار وتخصيص الأندية الرياضية يمثل تحولا نوعيا وتاريخيا.

ويتضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية تحويل 4 أندية رياضية وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى شركات؛ يكون كل منها مملوكا من صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل ناد، وهي مؤسسة أعضاء كل من نادي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال.

وتابع الوزير أن مجالس إدارات شركات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي يتكون من 5 أعضاء يعينهم صندوق الاستثمارات و2 يتم ترشيحهما من المؤسسة غير الربحية.

