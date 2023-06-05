إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن بدء الهجوم الكبير علي خط المواجهة

قالت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إنها تنفذ أعمالا هجومية على خط المواجهة ولاحظت بعض التقدم في باخموت، على الرغم من أنها قللت من حجم هذه التحركات.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، “شنت القوات المسلحة الأوكرانية عدد من الهجمات في بعض القطاعات”.

وأضافت أن “قطاع باخموت لا يزال بؤرة القتال… نحن نتقدم هناك على جبهة واسعة نوعا ما. نحقق بعض النجاح”.

وفي وقت سابق من اليوم، علق الجيش الأوكراني، على الهجوم الكبير الذي أعلنت روسيا إحباطه اليوم في منطقة دونيتسك بجنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث العسكري الأوكراني ردًا على سؤال لوكالة “رويترز” للأنباء: “لا معلومات لدينا عن اتهامات الروس بخصوص هجوم نفذته قواتنا شرقًا ونرفض التعليق على ذلك”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إحباط هجوم كبير لأوكرانيا في منطقة دونيتسك بجنوب أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن أوكرانيا شنت هجومها ‬باستخدام ست كتائب‭ ‬ميكانيكية وكتيبتي دبابات، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.