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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مراد مكرم يشوق جمهوره لمفاجأة تجمعه بالنجمة حنان مطاوع

صدى البلد

شوق الفنان مراد مكرم جمهوره لعمل جديد قادم مع النجمة حنان مطاوع عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

ونشر مراد مكرم  صورة برفقتها وعلق قائلا:  قـريـبـاً ... هتشوفو حاجه حلوة.

 

وكان قد علق الفنان مراد مكرم٫ على مشاركته في مسلسل “علاقة مشروعة”، قائلا: “أنا مش بختار لوحدي، ولكن عندي فريق بيقرا الأول، ويقول رأيه، وبعدين أقرا ونتناقش”.


وأضاف  الفنان أحمد وفيق٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “ فكرة إن الأدوار تكون مختلفة والشخصيات تكون مختلفة بتيجي من إن أنا والفريق بنقرأ ونتناقش”٫ لافتا: “أمجد كان طالع حنين في المسلسل، وأنا قابلت ستات كتير الدور معجبهاش، لأن الستات عموما مش بتحب الراجل المدلوق”.

 

وأوضح: "من بداية قراءتي للدور توقعت إن الجدل سيكون حول الزواج الثاني، وإنه علاقة مشروعة لكن إخلاقيا عمرو - ياسر جلال خان صاحبه وزوجته التي تثق فيه ثقة عمياء، يعني حاجة متاحة شرعا لكن غير مقبولة مجتمعيا".

الفنان مراد مكرم الفنان حنان مطاوع المذيع مراد مكرم اعمال حنان مطاوع

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