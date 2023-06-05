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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير بأسعار الغاز في أوروبا

الغاز
الغاز

ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة تجاوزت 16٪ بعد ظهر اليوم الاثنين، متجاوزا 300 دولار لكل ألف متر مكعب ، وفقا لبيانات من بورصة “لندن”.

وفتحت العقود الآجلة لشهر يوليو على مؤشر “TTF” أكبر مركز في أوروبا يقع في هولندا، التداول عند 265.5 دولارًا لكل ألف متر مكعب “+8٪”.

وبعد ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لـ 307.4 دولارًا “+16.7٪”.

وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق، 263.3 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

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وانخفضت أسعار الغاز منذ نهاية العام الماضي، حتى 25 مايو، ولأول مرة منذ عامين، انخفضت إلى أقل من 300 دولار لكل ألف متر مكعب، وهذا أقل بأكثر من 13 مرة من الأسعار القياسية للأيام الأولى من ربيع العام الماضي.

وانخفضت تكلفة الغاز في البورصة الأوروبية بسبب الاحتياطيات الكافية في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الطقس الدافئ والرياح وتدابير التوفير التي قللت بشكل كبير من استهلاك الغاز الطبيعي.

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