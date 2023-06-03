جازبروم تقرر توريد 40.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا

قالت شركة “جازبروم” الروسية إنها ستقوم بتوريد 40.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم، السبت، انخفاضا من 40.6 مليون متر مكعب أمس، الجمعة، وفق ما ذكر موقع “انفيستينج”.

كما ستتوقف شركة جازبروم الروسية عن ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز ترك ستريم، وذلك بسبب ما قالت الشركة أنه لغرض الصيانة السنوية، وفق ما ذكرته “تريند”.

ستجرى الصيانة السنوية على خط أنابيب الغاز ترك ستريم خلال الفترة من 5 إلى 12 يونيو.

وسيتم تعليق نقل الغاز خلال أنابيب هذه الفترة.

وفقًا للشركة، تم الاتفاق مسبقًا على الصيانة السنوية من قبل جميع الأطراف المعنية.

يعد ترك ستريم، خط أنابيب غاز يمتد من روسيا إلى تركيا عبر البحر الأسود.

يخدم الخط لأول المستهلكين الأتراك ، بينما ينقل الخط الثاني الغاز إلى جنوب شرق أوروبا.

تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لخط الأنابيب 31.5 مليار متر مكعب.