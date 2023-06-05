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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

احتفالية باليوم العالمي للبيئة حول دحر التلوث البلاستيكي بـ "إعلام العريش"

الاحتفال باليوم العالمى
الاحتفال باليوم العالمى للبيئة بسيناء

نظم  فرع جهاز شئون البيئة شمال سيناء،  احتفالية باليوم العالمى للبيئة، شارك فيها المجلس القومى للمرأة  شمال سيناء،  والهيئة العامة للاستعلامات ، وجمعية عين البيئة،  وجمعية تنمية المجتمع بالجوره،  وذلك بمجمع إعلام العريش .
فى البداية تحدث عبد الفتاح الإمام مدير مركز إعلام العريش شمال سيناء   عن تعاون المجمع الإعلامى فى تنفيذ الأنشطة التى تخدم البيئة واعطى نبذه عن التلوث البلاستيكى وأسبابه وكيفية الحد من استخدامه.


وتحدثت   إحسان الغالى مقرر المجلس القومى للمرأة  بسيناء ، عن الاهتمام بالمرأة التى تتعامل مع البيئة بصفه يومية ، ودورها فى الحفاظ على البيئة .

الحلول التطبيقية:

وتحدثت م .رضوى شاهين مسئول فرع جهاز شئون البيئة عن مبادرات التحضير الأخضر ودور فرع جهاز شئون البيئة  فى المبادرات الوطنيه للبيئة  .

كما  تناولت الدكتوره هاجر المتولى وكيل كلية العلوم الزراعية لخدمة المجتمع وممثلة عن جمعية عين البيئة ،الحلول التطبيقية  للتلوث البلاستيكى ودور المواطن فى السعى نحو  الحد من استخدامه للبلاستيك للحفاظ على الصحة.

وتحدث  أحمد شبل ،ممثلا عن جمعية الجورة حول عدد من المبادرات التى تم تنفيذها  من خلال المعسكرات الشبابية،  للحفاظ على البيئة. 

وفى حديثه قال الشيخ خالد عبد العزيز مدير التوجيه والمتابعة بمنطقة وعظ شمال سيناء، أن الدين يحث على النظافة والحفاظ على البيئة وهو واجب علينا جميعا  .

بينما أكد المهندس عبد الله الحجاوى رئيس الجمعية الأهلية لحماية البيئة لابد من اتخاذ خطوات تنفيذيه جاده للحد من التلوث البيئى   والاستفادة من الطبيعه السيناويه الخلابة والنباتات الطبيه فى علاج بعض الأمراض .

وتم فتح النقاش للجميع ودارت بعض الاستفسارات حول لماذا لا يتم اكتشاف ماده تقلل من مدة تحلل البلاستيك. ، ولماذا لا يتم تنفيذ ندوات توعية لكافة الأعمار والفئات  بالمشاركة فى الحفاظ على البيئة.وما المقصود بشهادات الكربون؟.


وكان من أهم التوصيات فى اللقاء ، أهمية تنفيذ مشروعات فعليه تخدم البيئة والحد من التلوث، والبحث عن بدائل تحد من استخدام البلاستيك ومشاركة الجميع فى الحفاظ على البيئة وتنمية الوعى بالحفاظ على البيئة .
وفى ختام احتفالية اليوم العالمى للبيئة أعلن حماد الأشقم بجمعية الجورة عن تدشين المبادرة التعريفية  بشهادات الكربون.

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محافظ شمال سيناء يتفقد الإنشاءات الجديدة في مستشفى العريش العام


 

العريش اليوم العالمي البيئة الاحتفال

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