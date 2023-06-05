أسامة السعيد: مصر تهتم بقضايا القارة أفريقيا وتنقلها للساحة الدولية

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد ، إنّ هناك تحول في الرؤية المصرية للدائرة الأفريقية، موضحا «هناك تقارب تهدف إليه السياسة الخارجية المصرية».

وأضاف «السعيد» خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»: «لم نعد كأصدقاء وشركاء في قارة واحدة فقط، لكننا أشقاء لأن أفريقيا هي الجوار القريب لنا والمؤثر فينا، والذي نؤثر فيه أيضا، والتقارب مع أفريقيا ليس موقفا وطنيا فقط، الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن رغبة مصرية ومطالبة مصرية أفريقية بأن يكون هناك إقراض ميسر للدول الأفريقية والدول النامية، وكان ذلك في اجتماع البنك الأفريقي للتنمية في مدينة شرم الشيخ».

وتابع أنّ مصر لا تتعامل مع قضايا القارة من منظور وطني أو أحادي فقط، لكنها تأخذ قضايا القارة كي تكون جزءًا من اهتماماتها الوطنية وتذهب بها إلى الساحة الدولية، مشددًا على أن هذا الأمر أحد التحولات التي أعادت مصر للسياسة الأفريقية وإلى قلب القارة الأفريقية.