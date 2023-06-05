طارق السيد: نجم الأهلي يوقع رسميا للزمالك.. وآخر يقترب

أعلن طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق عن أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد طارق السيد في تصريحات عبر فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن الزمالك حصل على توقيع نجم الأهلي، مشددا على أن الزمالك وعد اللاعب في حال قرر الأهلي التجديد له بأنه لن يتخذ أي رد فعل.

وأضاف طارق السيد أن هناك لاعبا آخر بفريق الاهلي يقترب من التوقيع للزمالك، مشددا على أن اللاعبين سيكونان اضافة كبيرة للفريق.

وتابع أن اوسوريو المدير الفني للزمالك بدأ يظهر تأثيره علي اللاعبين اليوم امام الاتحاد السكندري، لافتا الى أن المدرب يجب أن يستمر مع الفريق.