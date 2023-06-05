الرعاية الصحية ببورسعيد: المحافظة خالية من قوائم الانتظار.. لا تأخير في العلاج

أكد الدكتور مصطفى شعبان، المشرف العام على الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، أنهم بدأوا بالتفكير في مشروع التأمين الصحي منذ عام 2017 وتم تدشين المنظومة في 2019، مفيدا بأنه مسئول عن ملف التأمين الصحي في محافظات القناة وسيناء، والتأمين الصحي بدأ في الاسماعلية والاقصر وجنوب سيناء.





وأوضح "شعبان"، خلال حوار خاص لبرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامي خيري رمضان، أن مستشفى النصر للتأمين الصحي ببورسعيد به 46 سرير ورعاية خاصة للأطفال وأخرى لجراحات قلب الأطفال، ويجرى به عمليات قلب الأطفال، وبها قسطرة قلب من مركز مجدي يعقوب، وعمليات جراحات قلب الكبار، بالإضافة إلى خدمات تغيير الصمامات وعلاج انسداد الشرايين.

وأشار إلى أن بورسعيد خالية من قوائم الانتظار وبداية من التشخيص يتم بداية العلاج وليس هناك أي حالات متأخرة في العلاج، مضيفًا: "أجرينا عملية دعامة في الشريان وتكلفة مليون و900 ألف جنيه ولم نحصل من المريض إلا على نسبة المساهمة 395 جنيه"، وليس هناك اختلاف في تقديم الخدمة ما بين الفقير والغني في هذه المستشفى.