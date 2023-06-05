محافظ بورسعيد ورئيس تعاونيات البناء يتفقدان مشروعات الإسكان بمنطقة ناصر والأمين

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، يرافقه اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم، مشروع الإسكان التعاوني بمنطقة ناصر والأمين، وذلك لمتابعة مستجدات وسير الأعمال الانشائية الجارية بالمشروع، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، والمهندس عماد البرشه وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد ، ووفد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

و خلال الجولة، استعرض محافظ بورسعيد و رئيس تعاونيات البناء ٱخر معدلات الأعمال الانشائية الجارية بمشروع ناصر والأمين ، كما استمعا من مقاولي المشروع نسب إنجاز أعمال الترفيق في المشروع، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز والصرف وجار استكمال توصيل المرافق ( المياه والكهرباء) بداية من اليوم للعمارات والمول التجاري الجاري انشاؤه بالمنطقة.

كما أكد محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من إنشاء 65% من المول التجاري المعلق بمنطقة ناصر والأمين، وجار البدء في توصيل المرافق كاملة للمول، حيث سيضم المول عددا من المحال التجارية، وسينما و مركز ثقافي، وجراج يشمل على ورش خدمية، و يساهم في احدث الرواج التجاري بوسط المدينة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مشروع الإسكان التعاونى بمنطقة ناصر والأمين سوف يمثل نقطة جذب تجارى بل وسياحى لأبناء بورسعيد وجميع المحافظات، نظرًا لخطة التطوير الشاملة التى تتم بالمنطقة.

محافظ بورسعيد ورئيس "تعاونيات البناء" يتفقدان مشروع الإسكان التعاونى بمنطقة ناصر IMG-20230605-WA0038 IMG-20230605-WA0048 IMG-20230605-WA0040 IMG-20230605-WA0045 IMG-20230605-WA0047 IMG-20230605-WA0041 IMG-20230605-WA0051 IMG-20230605-WA0037 IMG-20230605-WA0044 IMG-20230605-WA0043 IMG-20230605-WA0039 IMG-20230605-WA0042 IMG-20230605-WA0053 IMG-20230605-WA0036 IMG-20230605-WA0052 IMG-20230605-WA0050 IMG-20230605-WA0049 IMG-20230605-WA0046 IMG-20230605-WA0034 IMG-20230605-WA0033 IMG-20230605-WA0032 IMG-20230605-WA0035

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل، لسرعة الانتهاء من استكمال توصيل المرافق للمشروع، كما وجه بالتنسيق التام بين الجهات المختصة، ومن جانبه، أكد رئيس "تعاونيات البناء" على تقديم الدعم اللازم بما يسهم في تذليل أي عقبات وسرعة إنجاز المشروع.

وكان محافظ بورسعيد قد استقبل رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والوفد المرافق بالديوان العام، لمتابعة مستجدات العمل في مشروع الاسكان التعاوني ببورسعيد.