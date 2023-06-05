كاتب صحفي: مرحلة ما بعد 2014 تمثل عودة الروح بين مصر وإفريقيا

قال الكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، إن مرحلة ما بعد 2014 هي مرحلة عودة الروح بين مصر وإفريقيا، وتحدث الرئيس السيسي بصوت مصر في مصالح إفريقيا، ونحن قادرون على العمل المشترك، وكان أول رئيس يذهب للبرلمان الإثيوبي يتحدث عن أن مصر لا تنوي ضررا بأي دولة إفريقية.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه تم استدعاء الدور المصري، وحدثت شواهد منها أن مصر تحولت، من دولة مجمدة عضويتها إلى دولة عضو في مجلس الأمن عن إفريقيا خلال عامين، ورئيسة مجلس السلم الإفريقي، الذي أصدر قرار تجميد عضوية مصر، وبعد 5 سنوات فقط تكون مصر رئيسة الاتحاد الإفريقي، وهي لحظة فارقة في التاريخ المصري والتاريخ الإفريقي.

ولفت إلى أن مباردة السلام بين روسيا وأوكرانيا الآن، والتي تشارك فيها مصر، هي امتداد للمبادرات التي أطلقتها مصر في عام 2019، مع وجود الأسس المصرية مثل المشاركة، ومثل الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، لا تنافس مع أي دولة، بل استراتيجيات واضحة لتحقيق التنمية والاستقرار عبر المشاركة.

وذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وجعل أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، جعل مصر تتحدث وفق أجندة إفريقية وليس أجندة مصرية فقط، وحين أطلقت مصر حملة 100 مليون صحة، قرر الرئيس السيسي منح خلاصة التجربة للصحة الإفريقية قبل الصحة العالمية، فاليوم مصر ترسم خريطة طريق لبناء الإنسان الإفريقي.