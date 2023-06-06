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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحلة بحرية لطلائع محافظتي الفيوم والوادي الجديد من «ذوي الهمم»

صوره موضوعية
صوره موضوعية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر رحلة بحرية استثنائية لمجموعة من أبطال "ذوي الهمم" القادمين من محافظتي الفيوم والوادي الجديد. تمت هذه الرحلة بواسطة الغواصة، وذلك في إطار فعاليات المعسكرات الصيفية التي تستضيفها المدينة الشبابية في الغردقة.

 

تأتي هذه الرحلة ضمن اليوم الرابع من فعاليات المعسكرات الصيفية التي تنظمها الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

 

وتهدف هذه الرحلة إلى توفير فرصة استثنائية للشباب ذوي الهمم للاستمتاع بتجربة فريدة في البحر، واكتشاف عالم الغوص والمناظر البحرية الجميلة. كما تساهم في تعزيز الروح الرياضية والتفاعل الاجتماعي للمشاركين وتعزيز روح الانتماء والتفاؤل لديهم.

 

تم استقبال المجموعة بحفاوة في المدينة الشبابية بالغردقة، حيث تم تنظيم الرحلة بدقة واحترافية لضمان سلامة وراحة المشاركين ذوي الهمم. تلقوا التوجيهات اللازمة للتعامل مع الغواصة واستمتعوا برؤية المناظر البحرية الساحرة والأسماك الملونة.

 

تعكس هذه الرحلة المبادرة الإنسانية والرياضية لمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر في دعم وتشجيع المشاركة الكاملة لذوي الهمم وتمكينهم من التمتع بتجارب جديدة وممتعة في بيئة آمنة ومريحة. وتسهم في تعزيز الوعي بأهمية الشمولية والتسامح في المجتمع.

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