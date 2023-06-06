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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. رابط الاستعلام

امتحانات المعاهد
امتحانات المعاهد الأزهرية

ينتظر الآلاف من طلاب وأولياء الأمور في المعاهد الأزهرية، إعلان نتيجة الإعدادية الأزهرية، وكذلك إعلان نتيجة الإبتدائية الأزهرية، بعدما انتهوا منذ أيام من امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023.

 

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ويكثر البحث حاليا على موعد نتيجة الإعدادية الأزهرية، انتظارا لإعلانها على بوابة الأزهر الإلكترونية، التي ينشر عليها الأزهر الشريف، نتيجة الشهادات الأزهرية كل عام في نهايته وفي نهاية الفصل الدراسي الأول، تيسيرا وتخفيفا على الطلاب وأولياء الأمور.

موعد نتيجة الإعدادية الأزهرية

 

كشف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن موعد نتيجة الإعدادية الأزهرية، والتي من المقرر أن تعلنها بوابة الأزهر الإلكترونية حيث ستعلن نتيجة الإعدادية الأزهرية ومعها نتيجة الإبتدائية الأزهرية.

وقال أيمن عبد الغني، لصدى البلد، إنه من المقرر أن إعلان نتيجة الإعدادية الأزهرية، بحد أدني نهاية الأسبوع الجاري، وبحد أقصى بداية الأسبوع المقبل، منوها أن قطاع المعاهد الأزهرية يأخذ أقصى درجات الحيطة والدقة، لحصول كل طالب على حقه بدون أي تهاون.

لمعرفة النتيجة فور إعلانها من هنا


وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 158360 طالبا وطالبة.

وينيب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الإعدادية الأزهرية، ومن ثم إعلانها على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، يوجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات.

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